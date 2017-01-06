Рождественская ночь в Челябинской области будет теплой и снежной

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предстоящей ночью в Челябинской области ожидается не ниже 11 градусов, лишь на севере региона столбики термометров опустятся до минус 18, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Рождественская ночь, как следует из прогноза синоптиков, будет снежной – местами ожидаются сильные осадки, возможны метели, на отдельных участках дорог не исключены заносы и гололедица от наката. Температура воздуха составит минус 6-11 градусов, на севере – до 18 градусов.

Днем 7 января прогнозируются умеренные снегопады, минус 4-9, на севере Челябинской области – до 15 мороза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью – порывы до 18 метров в секунду.

По народному календарю к 7 января наступают Рождественские морозы, а с 7 по 14 – Васильевские, но наблюдаются они в Челябинске не каждый год.

С 1898 года Рождественские морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже 20 градусов (ночью около 30) с 1 по 7 января отмечались 49 раз – один раз в 3-4 года, а суровые морозы ниже 30 (ночью – до 40) – 12 раз, один раз в 9-10 лет.

В Рождество самая холодная погода (минус 30,8) отмечалась в 1950 году. А 6 января 1915 года было еще холоднее – минус 37, в 1988 среднесуточная температура в этот день повышалась до плюс одного градуса. Впрочем, отмечают специалисты, в текущем столетии статистика немного изменилась: кратковременные морозы встречаются уже в среднем раз в 2-3 года, но суровых (ниже 30 градусов) после 2000 года не наблюдалось.

По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине следующей недели (9-11 января) осадков будет мало, а мороз повсеместно в регионе, включая территорию Южного Урала, усилится: ночью – до 27-32, на севере Свердловской области – до 40, днем – до 22-27 градусов.