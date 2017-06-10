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Агентство новостей Доступ 1 10 июня 2017 года, 11:11

Россияне будут отдыхать три дня – с 10 по 12 июня


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня и выпадает на понедельник, россияне будут отдыхать три дня – с 10 по 12 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РФ, которая легла в основу российской Конституции, принятой в 1993 году. Официальное название праздника – День России – было установлено 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.

#ЯРоссия: куда пойти и что посмотреть 12 июня в Челябинске – афиша праздника

«Для всех нас этот праздник – прежде всего, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Челябинская область всегда жила в созвучии с большими государственными интересами, приумножая экономический, научный и культурный потенциал страны, достойно решая самые сложные и многогранные задачи. Мы гордимся Южным Уралом и уверены, что общим трудом мы сделаем Россию сильной и процветающей», – говорится в поздравлении губернатора Бориса Дубровского.

Добавим, что Сбербанк запустил флешмоб «Нас объединяет», приуроченный ко Дню России. Акция продлится до 13 июня и проходит в социальных сетях в популярном формате stories (рассказы). Участники флешмоба снимают на телефон короткое документальное видео о своей ежедневной жизни и размещают его в социальных сетях с хештегом #насобъединяет.

«Жители России делятся тем, что нас объединяет, и вместе со Сбербанком создают самую большую story (историю) в мире», – говорится в сообщении.

К акции уже присоединились пианист Денис Мацуев, актеры Театра наций Михаил Тройник, Мария Фомина, Кирилл Быркин, Егор Ковалев, Александр Феклистов, Дарья Урсуляк, Агриппина Стеклова, Сергей Епишев, Михаил Попов, Георгий Иобадзе.

Фотографии со всех мероприятий в Челябинске можно будет выкладывать в социальные сети с хештегом #ЯРоссия, который объединит жителей всей страны.

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Теги: сбербанк, афиша, борис дубровский, день россии, новости челябинска, государственные праздники
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