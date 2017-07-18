Роспотребнадзор проверит, насколько опасны спиннеры для детей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Роспотребнадзор проверит безопасность спиннеров – как сообщили в ведомстве, родители и преподаватели встревожены активным распространением данной игрушки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде спиннеров. Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», – говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует родителям, которые решили приобрести спиннер ребенку, обратить внимание на следующие моменты:

- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук;

- поскольку спиннеры продаются, в том числе, через зарубежные сайты, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, поэтому следует обращать внимание на резкий химический запах, повышенный шум;

- следует периодически проверять спиннер на наличие сломанных частей, особенно если с ним играют дети;

- спиннеры со светящимися элементами и миниатюрными гальваническими элементами питания должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.

Спиннер – это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. Подшипник, расположен в центре, а лепестки – перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.