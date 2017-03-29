ВНИМАНИЕ. Росавтодор предупредил об ухудшении погодных условий на федеральных трассах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Росавтодор выпустил предупреждение о возникновении опасных метеорологических явлений на федеральных дорогах сегодня, 29 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По информации Гидрометцентра России в среду на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (...) на территории Пермского края, Свердловской, Курганской и Челябинской областей прогнозируется сильный снег, метель, на дорогах снежный накат, ветер до 26 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В нем говорится, что дорожные предприятия принимают все меры по обеспечению безопасного проезда, на спусках и подъемах организовано дежурство эвакуационной техники. Ведомство призывает водителей соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы спецтехники.

Синоптики сообщают, что серия североатлантических циклонов поддерживает на Урале и в Сибири аномально теплую погоду с осадками и порывистым ветром.

«На юге Уральского федерального округа осадки (ночью 30 марта – сильный снег), метель, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, ветер 13-18 м/с (30 марта в Челябинской области – до 22 м/с). При этом температурный фон на Урале и юге Сибири выше климатической нормы на четыре-шесть градусов», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Добавим, на данный момент оперативные службы Челябинской области не объявляли штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.