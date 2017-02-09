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Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 15:57

Ролик, посвященный 85-летию ММК, набрал тысячи просмотров


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В интернете набирает популярность видеоролик с флешмобом, посвященным 85-летию Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область), – необычное поздравление в фойе заводоуправления сняла телекомпания «ТВ-ИН», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет газета «Магнитогорский металл», место для флешмоба было выбрано неслучайно, ведь фойе заводоуправления – одно из первых знаковых зданий Магнитки.

Действие происходит на исторической фотовыставке. Люди рассматривают стенды, как вдруг один из гостей запевает гимн города. Стихи Николая Добронравова, положенные на музыку Александры Пахмутовой, подхватывают второй, третий посетитель и даже охранник. В финале звучит импровизированный хор, и его участники делают общее селфи на память.

Идея таким способом поздравить комбинат от лица горожан родилась в управлении информации и общественных связей ОАО «ММК». Ее поддержала местная телекомпания, и уже 1 февраля ролик вышел в эфир.

«В ролике снимались артисты камерного хора Магнитогорского концертного объединения под управлением Надежды Артемьевой. И они не только отлично спели, но и показали высокий класс драматической игры. Для начала им пришлось отойти от привычной академической манеры исполнения, чтобы казалось, будто поют не вокалисты-профи, а обычные посетители выставки. Прием сработал – артисты пели так, что и случайным посетителям выставки захотелось от души им подпеть. А это значит, главная идея реализована – песенное поздравление комбинату оказалось действительно народным», – комментирует сотрудник «ТВ-ИН» Алена Самойлова.

Напомним, с юбилеем комбинат поздравил и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он направил поздравительную телеграмму в адрес коллектива предприятия.

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Теги: ммк, флешмоб, новости магнитогорска
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