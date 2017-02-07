Ремонт в квартире: отделка стен
Ремонт весьма трудоемкий и затратный процесс. На косметический ремонт чаще всего тратится достаточно не большая сумма (все зависит от используемых материалов). Тогда как капитальный ремонт стоит не только больших усилий, но и финансовых вложений. И если вы не специалист в этой области, то ко всем прочим расходам на материалы, вы потратитесь еще и на работу профессионалов.
- Окраска. Довольно устаревший способ для декорирования стен, но если совместить ее с другими видами отделки, смотрятся очень оригинально.
- Декоративная штукатурка. Относительно новый вид отделки. В ее разновидность входят разные покрытия, например как «венецианская» штукатурка
- Обои. Оклейка стен обоями, тоже весьма устаревший вид отделки. Большой выбор расцветок и фактур дает разгуляться креативным дизайнерам.
- Керамическая плитка. Прочность, долговечность и легкость мытья, основные ее плюсы. А вот цена на укладку плитки ее недостаток, подробнее http://stroitelkzn.ru/uslugi/36-ukladka-plitki.html.
- Пробковое покрытие. Встречается в двух видах: плиток и рулонов шириной 1 м. Цветовой спектр в коричневых тонах.
- Тканевое покрытие. Самый современный способ отделки стен и конечно же самый дорогой.