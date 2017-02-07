Ремонт в квартире: отделка стен

Ремонт весьма трудоемкий и затратный процесс. На косметический ремонт чаще всего тратится достаточно не большая сумма (все зависит от используемых материалов). Тогда как капитальный ремонт стоит не только больших усилий, но и финансовых вложений. И если вы не специалист в этой области, то ко всем прочим расходам на материалы, вы потратитесь еще и на работу профессионалов.

Первое что нужно это составить план проводимых работ, определиться с расходами, сметой и выбрать бригаду рабочих или же себе помощников. На этапе планирования лучше всего уделить должное внимание схеме ремонта, расстановки всей мебели, сантехники и электроприборов и последовательности работ. Первое что нужно это составить план проводимых работ, определиться с расходами, сметой и выбрать бригаду рабочих или же себе помощников. На этапе планирования лучше всего уделить должное внимание схеме ремонта, расстановки всей мебели, сантехники и электроприборов и последовательности работ.

Любой ремонт начинается с того что выносится вся не нужная мебель и другие предметы интерьера. Потом выполняется очистка помещения от старых облицовочных материалов идет зачистка стен, потолка, устранение неровностей и трещин, а может и выравнивание, все зависит от вашего размаха и способ отделки которым вы решили украсить свое помещение.

Отдельное внимание нужно уделить разнообразию выбора материала для отделки стен. В зависимости от ремонтируемого помещения выбираем те или иные отделочные материалы. Они бывают разные, давайте разберемся, какие же.

Окраска. Довольно устаревший способ для декорирования стен, но если совместить ее с другими видами отделки, смотрятся очень оригинально.

Декоративная штукатурка. Относительно новый вид отделки. В ее разновидность входят разные покрытия, например как «венецианская» штукатурка

Обои. Оклейка стен обоями, тоже весьма устаревший вид отделки. Большой выбор расцветок и фактур дает разгуляться креативным дизайнерам.

Керамическая плитка. Прочность, долговечность и легкость мытья, основные ее плюсы. А вот цена на укладку плитки ее недостаток, подробнее http://stroitelkzn.ru/uslugi/36-ukladka-plitki.html.

Стеновые панели. Бывают из различных материалов, таких как натуральное дерево, ДВП, ДСП, МДФ или ПВХ.

Пробковое покрытие. Встречается в двух видах: плиток и рулонов шириной 1 м. Цветовой спектр в коричневых тонах.

Тканевое покрытие. Самый современный способ отделки стен и конечно же самый дорогой.

Как видите выбор огромный, и удовлетворит даже самые неординарные дизайнерские решения. Выбор только за Вами!