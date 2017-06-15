Ректора УралГУФКа оставили под домашним арестом до 6 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд сегодня, 15 июня, в апелляционном порядке утвердил постановление Центрального районного суда о помещении под домашний арест ректора Уральского госуниверситета физкультуры (УралГУФК) Евгения Орехова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Евгения Орехова, облсуд оставил без изменения постановление первой инстанции, которым обвиняемому был продлен срок домашнего ареста на три месяца, а всего до 15 месяцев, то есть до 6 сентября 2017 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Она уточнила, что апелляционную жалобу подал адвокат Орехова, который просил отменить домашний арест его подзащитному.

По данным следствия, в мае 2016 года ректор УралГУФКа Евгений Орехов получил через посредников взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие в заключении госконтрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза. В отношении него возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Его подельники, в том числе и дочь, обвиняются по пунктам «а, б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В мае 2016 года суд заключил Орехова и его дочь под стражу на два месяца, позднее арест был продлен. В ноябре они были отправлены под домашний арест. В апреле 2017 года Центральный райсуд вынес постановление о временном отстранении Орехова от должности ректора ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры».