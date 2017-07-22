Ректор ЮУрГУ лично выйдет к абитуриентам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Реально ли поступить на бюджет, когда пройдет зачисление в вуз, есть ли смысл выпускнику региональной школы штурмовать Москву и что дает студентам ЮУрГУ статус Национального исследовательского университета – эти и другие острые вопросы абитуриенты и их родители смогут задать лично ректору Южно-Уральского госуниверситета Александру Шестакову.

Уже вторая встреча в разгар приемной кампании. Предыдущая состоялась две недели назад. Тогда возможностью пообщаться с руководителем университета воспользовались более 200 абитуриентов. Ректор обещает вновь честно и открыто ответить на любой вопрос, волнующий абитуриентов, сообщает пресс-служба вуза.

Встреча состоится в воскресенье, 23 июля, в актовом зале главного корпуса ЮУрГУ (Челябинск, проспект Ленина 76), начало в 12.00.

Добавим, за час до встречи с ректором ЮУрГУ приглашает гостей принять участие в ART-party «Поколение #Хэштег», миссия которого погружение абитуриентов в атмосферу студенческой жизни ЮУрГУ, формирование готовности остаться в стенах этого вуза, став его студентом.

С 11 часов перед актовым залом будут работать консультанты Высшей школы экономики и управления, Политехнического института, Института социально-гуманитарных наук, которые смогут подробно ответить на вопросы, касающиеся поступления в наш вуз. В качестве комплимента ЮУрГУ приглашает посетить фотозоны, на которых абитуриенты и их родители смогут сделать памятные фото с популярными хэштегами ЮУрГУ.

Кроме того, абитуриенты смогут получить забавный шарж от студентов АСИ, почувствовать себя журналистом вместе с сотрудниками ЮУрГУ-ТВ, познакомиться с деятельностью Центра творчества университета.