Работник КМЭЗа получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Работник Кыштымского медеэлектролитного завода получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени – награду сотруднику КМЭЗа (входит в ЗАО «РМК») вручил губернатор Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что за каждой наградой, за каждым почетным званием стоят многолетняя напряженная работа с полной самоотдачей, большой трудовой путь и профессиональный рост.

«Приятно, что среди награжденных – люди самых разных специальностей. Это вполне соответствует духу нашей области, где рука об руку идут производство и культура, энергетика и спорт, машиностроение и металлургия, социальная сфера и государственная служба», – отметил глава региона.

За многолетний добросовестный труд и достигнутые трудовые успехи медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена электролизнику водных растворов цеха электролиза меди ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Ивану Бабину.

«Иван Федорович Бабин пришел работать на КМЭЗ в 1989 году – уже взрослым человеком, квалифицированным слесарем-сборщиком (он с отличием окончил СПТУ № 30). Свой профессиональный путь на заводе он начал с цеха электролиза медной фольги и вырос до электролизника водных растворов в цехе электролиза меди – фактически он является «правой рукой» старшего мастера Олега Петрова», – рассказали на предприятии.

В Русской медной компании напомнили, что ее представители ранее неоднократно удостаивались региональных и государственных наград. Так, в июле 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден плавильщик медеплавильного цеха КМЭЗа Александр Куклев; в феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении уральского промышленника, председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина орденом Дружбы.

Фото пресс-службы РМК