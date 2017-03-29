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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 10:18

Путин подписал реформу ОСАГО: вместо денег – ремонт автомобиля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

После одобрения Советом Федерации и депутатами Госдумы президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении натуральных выплат по ОСАГО для новых договоров – отныне страховые компании, оформившие полис, будут рассчитываться с автовладельцами «натурой» – то есть ремонтировать автомобили за свой счет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официальное постановление.

По новому закону, водитель сам будет выбирать автосервис из списка, предоставленного страховщиком. При этом станция техобслуживания (СТО) должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или места жительства гражданина.

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На ремонт отводится не более 30 дней с момента предоставления автомобиля в сервис. Отмечается, что при ремонте по ОСАГО можно использовать только новые запчасти, если сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали. Гарантия составит шесть месяцев, в случае кузовного ремонта и лакокрасочных работ – до года. 

В документе также определены случаи, когда гражданин сможет получить денежное возмещение вместо ремонта. В частности, материальная выплата возможна в случае невозможности восстановления автомобиля, гибели потерпевшего, причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. рублей), если потерпевший не согласится доплатить. Претендовать на денежную выплату могут и инвалиды.

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Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования и будет действовать только в отношении новых договоров ОСАГО. Приоритет натурального возмещения по ОСАГО будет введен на всей территории РФ.

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Теги: владимир путин, госдума, осаго, автострахование, автомобили
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