Путин и Дубровский поздравили металлургов с профессиональным праздником

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с профессиональным праздником – Днем металлурга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В поздравлении, в частности, говорится, что «слаженная, эффективная работа всех звеньев горно-металлургического комплекса имеет ключевое значение для развития отечественной экономики, промышленности, социальной сферы, укрепления обороноспособности страны. И потому ваш труд, требующий глубоких знаний, квалификации и ответственного отношения к делу, пользуется заслуженным уважением в обществе».

Глава государства отметил, что нынешнее поколение работников предприятий ГМК бережно и по-настоящему творчески относится к опыту и традициям своих предшественников.

«Сегодня перед вами стоят серьезные, значимые задачи, главные из которых – привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию производства, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест. И, конечно, необходимо в полной мере задействовать мощный потенциал отрасли в реализации масштабных, востребованных проектов, направленных на развитие российских регионов», – говорится в телеграмме.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем обращении к металлургам отметил, что «на протяжении трех столетий металлургия определяет характер Урала, объединяет тысячи людей, является становым хребтом экономики региона, ее гордостью и славой».

«Достижения металлургов рука об руку с постоянным обновлением производства, а главное – с постоянной заботой о человеке, который своим трудом создает будущее нашей страны, является ее национальным достоянием», – говорится в поздравлении.

Борис Дубровский пожелал металлургам крепкого здоровья и благополучия, процветания южноуральских предприятий.