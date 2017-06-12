ВНИМАНИЕ. Проспект Ленина в Челябинске перекроют в связи с празднованием Дня России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Проспект Ленина в центре Челябинска будет перекрыт в связи с празднованием 12 июня Дня России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с проведением Парада дружбы народов с 11.20 до 11.45 будет ограничено движение по проспекту Ленина. Колонна пройдет по Кировке – от Молодежного театра до Театра оперы и балета имени Глинки», – сообщили в мэрии.

Кроме того, с 8 до 12 часов будет ограничен доступ автомобилей на территорию, прилегающую к Молодежному театру (со стороны Воровского и Тимирязева).

Городские власти обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

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