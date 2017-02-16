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Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 15:36

Прокурор требует 11 лет колонии для полицейских, избивших соседа за курение в подъезде


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 16 февраля, в Ленинском районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении двух полицейских – Алексей Подкорытов и Вячеслав Ибрагимов обвиняются в избиении задержанных и превышении должностных полномочий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным правозащитной организации «Зона права», 17 октября 2015 года полицейскому Ибрагимову не понравилось, что его сосед Виктор Голунов курил в подъезде. Он вызвал сослуживцев, в частности, своего друга Алексея Подкорытова. Полицейские обвинили Голунова в распитии спиртного в подъезде и вместе с еще одной соседкой доставили в отдел. Там, по словам адвоката Андрея Лепехина, правоохранители жестоко избили мужчину, а девушку ударили по лицу, когда она стала заступаться за молодого человека.

«Сотрудники патрульно-постовой службы нанесли Виктору Голунову в отделе полиции "Ленинский" не менее четырех ударов руками в область головы и столько же – в живот. Когда задержанных отпустили, прохожий вызвал им бригаду скорой медицинской помощи. Мужчину доставили в областную клиническую больницу № 2, где ему диагностировали тупую травму живота, разрыв тонкой кишки и провели срочную операцию. Около недели Голунов находился в отделении реанимации», – рассказал адвокат.

Полицейские, умывавшие избитых подростков в унитазе, получили по три года условно в Челябинске

Чтобы придать законности своим действиям, согласно материалам дела, Подкорытов сфальсифицировал административный материал на девушку.

По словам Лепехина, поскольку Ибрагимов был не при исполнении должностных обязанностей, то обвиняется только в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а его друг – в превышении должностных полномочий с применением насилия и служебном подлоге.

Прокурор потребовал назначить Подкорытову наказание в виде шести лет, а Ибрагимову – пяти лет в колонии. В начале марта полицейские выступят с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для постановки приговора.

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Теги: превышение полномочий, преступления полиции, новости челябинска
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