Прокуратура заставила челябинских коммунальщиков починить 47 пожарных гидрантов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура потребовала от гендиректора МУП «ПОВВ» привести в рабочее состояние 47 пожарных гидрантов в Металлургическом районе Челябинска – их неисправность ставит под угрозу пожарную безопасность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.



При проверке установлено, что часть гидрантов была закатана в асфальт, проехать к ним было невозможно, а часть оборудования и оказалась сломана.

«По закону о пожарной безопасности, устройства должны находиться в постоянной готовности. Необходимо обеспечить доступ к воде в любое время года, а местонахождение гидрантов обозначить специальным знаком», – говорится в сообщении.

По техрегламенту о пожарной безопасности, здания, сооружения и территории населенных пунктов должны иметь источники водоснабжения для тушения пожаров. В связи с этим прокуратура потребовала устранить нарушения закона и привести неисправное оборудование в рабочее состояние.