Сб, 23.09.2017, 02:27 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 22 сентября 2017 года, 15:15

Прокуратура заставила челябинских коммунальщиков починить 47 пожарных гидрантов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура потребовала от гендиректора МУП «ПОВВ» привести в рабочее состояние 47 пожарных гидрантов в Металлургическом районе Челябинска – их неисправность ставит под угрозу пожарную безопасность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

При проверке установлено, что часть гидрантов была закатана в асфальт, проехать к ним было невозможно, а часть оборудования и оказалась сломана.

«По закону о пожарной безопасности, устройства должны находиться в постоянной готовности. Необходимо обеспечить доступ к воде в любое время года, а местонахождение гидрантов обозначить специальным знаком», – говорится в сообщении.

По техрегламенту о пожарной безопасности, здания, сооружения и территории населенных пунктов должны иметь источники водоснабжения для тушения пожаров. В связи с этим прокуратура потребовала устранить нарушения закона и привести неисправное оборудование в рабочее состояние.

Теги: прокуратура, новости челябинска, муп повв, металлургический район
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 590
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

вчера, 21:54
«Магнитка» и «Трактор» продлили свои пораженческие серии до 4 игр
вчера, 17:30
Федерацию хоккея Челябинской области возглавил мастер спорта Николай Макаров
вчера, 17:17
ВНИМАНИЕ. В трех городах Южного Урала объявлен режим «черного» неба
вчера, 17:00
Коммунальщицу в Златоусте осудили за смерть пенсионерки после падения ветки
вчера, 16:32
Проблемные дома в Чурилово достроят в 2018 году
вчера, 15:57
Росгвардия объяснила, почему не задержала наркомана, «исполнявшего асаны» в центре Копейска
вчера, 15:23
Полиция Челябинска готовится к «самому мощному» посвящению в студенты
вчера, 14:35
Ночью – заморозки, днем – дожди: челябинцев ждут непогожие выходные
вчера, 14:24
Полицейские изъяли 1,5 тыс. контрафактных медицинских изделий в Челябинске
вчера, 13:54
Полицейский из Бредов отказался от взятки 40 тыс. рублей от челябинского коммерсанта
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость