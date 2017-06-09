Прокуратура заставила аэропорт Челябинска обуть и одеть 36 сотрудников

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Транспортная прокуратура через суд заставила аэропорт Челябинска обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты – авиапредприятие одело и обуло 36 работников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в АО «Челябинское авиапредприятие» и выявила нарушения в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

«Так, установлено, что 36 работников, привлекаемых к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также к работам, выполняемым в особых температурных условиях или связанным с загрязнением, не обеспечены следующими средствами индивидуальной защиты: резиновыми сапогами с жестким подноском, защитной каской, нательным бельем, защитным щитком и противошумными наушниками», – рассказала помощник Челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

Для устранения выявленных нарушений прокурором были направлены в суд исковые требования, которые удовлетворены в полном объеме. Сотрудников аэропорта снабдили средствами индивидуальной защиты.