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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 13:05

Прокуратура требует 5 млн с жителя Брединского района, устроившего лесной пожар


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Брединского района (Челябинская область) требует взыскать свыше 5,2 млн рублей с местного жителя, устроившего пожар на территории лесничества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

«Проверкой, проведенной по обращению Главного управления лесами Челябинской области по факту лесного пожара, произошедшего в августе 2016 года в кварталах Кортубайского участкового лесничества, установлено, что его виновником стал местный житель, допустивший нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Размер причиненного пожаром ущерба составил свыше 5,2 млн рублей. Причиненный природе вред, согласно Лесному кодексу РФ, подлежит возмещению виновным лицом», – рассказали в прокуратуре.

Добровольно мужчина ущерб не возместил, в этой связи прокурор района обратился с иском о взыскании с него этих средств в судебном порядке. Рассмотрение заявления поставлено прокуратурой района на контроль.

Напомним, в августе 2016 года в регионе наблюдалась аномальная жара, в ряде районов, в том числе в Брединском, вводился особый противопожарный режим, предусматривающий запрет использования открытого огня.

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Теги: лесные пожары, особый противопожарный режим, новости брединского района
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