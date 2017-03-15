Проект 5-100: в ЮУрГУ объявили конкурс на создание онлайн-курсов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ЮУрГУ объявлен конкурс на разработку Массовых открытых онлайн-курсов (МООК) – лучшие проекты профинансирует вуз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

Еще в 2014 году ЮНЕСКО назвала массовые онлайн-курсы в числе 30 перспективных тенденций развития образования до 2028 года. Уже сегодня на мировых площадках можно найти открытые курсы практически по любому запросу пользователя интернет.

В Южно-Уральском государственном университете создание курсов в новом формате также является одной из приоритетных задач, отраженных в Дорожной карте развития вуза.

По словам руководителя Проекта по созданию МООК в ЮУрГУ Лилии Костылевой, без Программы 5-100 процесс создания онлайн-курсов продвигался бы намного сложнее. Именно финансирование по этой программе позволило вузовской команде пройти обучение у специалистов компании «Лекториум», заключить с данной организацией договор на разработку пилотного курса.

«В феврале текущего года в Санкт-Петербурге уже начались съемки лекций доктора технических наук, профессора Ирины Кирпичниковой по курсу "Возобновляемые источники энергии", который планируется запустить в сентябре. Мы очень надеемся, что поднятые ученым проблемы экологического и энергетического кризиса, а также предложенные конкретные пути их решения привлекут внимание широкого круга слушателей», – рассказывает Костылева.

В целях популяризации нового формата образования в ЮУрГУ объявлен конкурс на разработку МООК, на который подано 19 заявок. Конкурсанты прошли обучение в «Школе МООК» ЮУрГУ, где познакомились с особенностями подготовки и сопровождения массовых открытых онлайн-курсов. Девять авторских коллективов дошли до финала. В ближайшее время будут объявлены результаты конкурса. Лучшие проекты курсов будут профинансированы вузом.

Параллельно в университете проводится большая работа по оснащению оборудованием, программным обеспечением и обеспечению кадрами собственной лаборатории МООК, где уже отсняты пробные лекции конкурсантов.