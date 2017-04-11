Приставы на 90 суток закрыли полигон ТБО в Юрюзани

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полигон твердых бытовых отходов в Юрюзани (Челябинская область) закрыли на 90 суток – причиной стали многочисленные нарушения, допущенные МУП «Юрюзанская территориальная компания» при складировании мусора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП.

МУП «Юрюзанская территориальная компания» занимается сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением ТКО. Проверка Роспотребнадзора показала, что предприятие допускает множество нарушений при эксплуатации свалки.

Так, отсутствует лицензия на размещение отходов I-IV классов опасности и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий и иного имущества для складирования мусора.

«Полигон в Юрюзани представляет собой неогороженную гору мусора, подступающую к лесу. На территории нет хозяйственной зоны с бытовым зданием для персонала, навеса для техники, работники не обеспечены питьевым и хозяйственным водоснабжением. Мусор складируется не на рабочих картах, а навалом, что категорически запрещено. На полигоне отсутствуют переносные сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов при разгрузке мусоровозов, что ведет к загрязнению прилегающей территории, уборка которой также не производится», – рассказали приставы.

Более того, на момент проверки было выявлено три очага самовозгорания, что является следствием нарушений правил утилизации мусора.

Катав-Ивановский горсуд назначил МУП «Юрюзанская территориальная компания» наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. Если нарушения будут устранены, наказание по ходатайству предприятия-нарушителя может быть отменено досрочно.

Отметим, что данная организация летом 2016 года совершила аналогичное правонарушение, которое также привело к приостановлению работы на 90 суток, однако недостатки устранены не были.

Приставы ежедневно проверяют свалку. Если будут обнаружены признаки деятельности, то предприятие накажут исполнительским сбором – для юридического лица он составляет 50 тыс. рублей, а также привлекут руководителя к административной ответственности.