Приговор полицейским, избившим 2 задержанных в Челябинске, оставлен без изменения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд утвердил приговор двум полицейским, избившим задержанных, – оба мужчины получили реальные сроки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации «Зона права».

Два бывших полицейских Алексей Подкорытов и Вячеслав Ибрагимов обжаловали решение Ленинского районного суда, приговорившего их к шести и пяти с половиной годам в колониях соответственно за жестокое избиение задержанных. Кроме того, в пользу потерпевшего, который неделю провел в реанимации с разорванным кишечником, взыскано 300 тыс. рублей. Осужденные попросили областной суд отменить приговор, так как считают себя невиновными. Однако ЧОС оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

«В ближайшее время мы направим в суд иск к МВД РФ о компенсации морального вреда. С суммой пока не определились, но это будет не менее 500 тыс. рублей», – рассказал представитель потерпевшего, адвокат Андрей Лепехин.

Напомним, в октябре 2015 года Ибрагимову не понравилось, что его соседи курили в подъезде. В связи с этим он вызвал сослуживцев, в частности, своего друга Алексея Подкорытова. Полицейские обвинили соседей в распитии спиртного в подъезде и доставили в отдел. Правоохранители жестоко избили мужчину, а девушку ударили по лицу, когда она стала заступаться за него. Причем после содеянного Подкорытов с целью сокрытия противоправных действий сфальсифицировал протокол об административном правонарушении в отношении потерпевшего и дал ему подписать. Тот после причиненных ударов не мог ознакомиться с бумагой, но все равно ее подписал.