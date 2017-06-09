Приговор челябинке, зарезавшей бойфренда из-за расставания, оставлен в силе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Областной суд оставил в силе приговор 25-летней челябинке, убившей парня, с которым она встречалась около пяти лет, – девушка отправится в колонию и возместит родственникам погибшего моральный вред, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 9 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Анастасии Воробьевой, оставил без изменения по существу приговор Курчатовского районного суда от 11 апреля 2017 года, которым девушка была признана виновной в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Этим же приговором суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с Воробьевой в пользу родителей убитого 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также в пользу матери – 60 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба.

«Приговор в областной суд обжаловали осужденная и ее адвокат, настаивая на переквалификации действия Воробьевой на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 108 УК РФ), и просили назначить наказание в пределах указанной статьи, однако их жалоба была оставлена без удовлетворения.Приговор вступил в законную силу», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, в день убийства челябинец отдыхал с друзьями в кальянной в Парковом, но его девушка приехала туда и снова устроила скандал. Когда молодые люди вышли на улицу поговорить, ссора переросла в обоюдную драку. Сев в машину, они попытались разобраться в отношениях, но разговор не задался. В итоге в ходе конфликта девушка нашла в автомобиле нож и ударила им парня в грудь. Раненый попытался убежать, но получил еще удар в спину. Рядом с машиной молодой человек скончался. Произошедшее вызвало широкий резонанс – у погибшего, который работал в клубе Garage Underground светооформителем, было много друзей и знакомых.

Фото предоставлены пресс-службой ЧОС