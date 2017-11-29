Приборостроительный факультет ЮУрГУ отмечает 60-летие

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В актовом зале ЮУрГУ 1 декабря состоится праздник, посвященный 60-летию со дня основания Приборостроительного факультета, который в 2016 году вошел в состав Высшей школы электроники и компьютерных наук, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Факультет был создан приказом ректора ЧПИ Алексея Сычева 23 октября 1957 года и стал центром подготовки инженерных и научных кадров по специальностям, связанным с информационными технологиями, автоматикой и радиоэлектроникой.

В 2016 году в рамках Проекта 5-100 ЮУрГУ оптимизировал свою структуру, и Приборостроительный факультет был объединен с факультетом Вычислительной математики и информатики в Высшую школу электроники и компьютерных наук (ВШ ЭКН).

«Я уверен, что Высшая школа электроники и компьютерных наук станет достойным преемником Приборостроительного факультета в области подготовки высококлассных специалистов, проведению работ по созданию передовой техники, организации образовательных и научно-исследовательских проектов федерального и международного уровня», – отметил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

В мероприятии, посвященном 60-летию ВШ ЭКН, примут участие преподаватели и сотрудники ЮУрГУ, выпускники, партнеры и работодатели, представители правительства Челябинской области. Планируется выступление участников студенческого театра «Манекен», хора Primavera и студентов.