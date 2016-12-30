Президент РФ отклонил закон о единой системе обучающихся

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание в России единой электронной базы «Контингент обучающихся», – глава государства предложил доработать его, уточнив список лиц, имеющих доступ к этому перечню, и их ответственность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает «Парламентская газета», законом предлагалось создать «Единую федеральную межведомственную систему учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам». Здесь должна была быть отражена «образовательная траектория» каждого россиянина – данные о тех образовательных организациях и кружках, которые он посещал, начиная с детского сада. Также в базе будет содержаться информация о достижениях и оценках, полученных в ходе итоговых аттестаций.

Президент предложил прописать в законе перечень конкретных сведений, которые будут содержаться в базе данных, а также определить список лиц, которые будут иметь к ней доступ, и их ответственность.

Напомним, что 23 декабря закон был одобрен Советом Федерации РФ, однако против него высказался ряд сенаторов, среди которых зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.