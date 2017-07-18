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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 16:48

Предупреждение о загрязнении воздуха в Челябинске продлено на сутки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске, Коркино, Карабаше до семи часов вечера 19 июля продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению в воздухе вредных примесей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме того, аналогичное предупреждение региональное Минэкологии выдало для Сатки. 

В перечисленных городах из-за скопления в приземном слое атмосферы промышленных выбросов и автомобильных выхлопов ожидаются НМУ первой степени опасности.

Как говорится на сайте ЦГМС, такие метеоусловия спровоцированы слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы – обращаться к врачу.

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Напомним, что в среду в регионе прогнозируется дождливая и ветреная погода. В большинстве районов 19 июля пройдут небольшие дожди, местами – умеренные и с грозами, днем – с градом, возможны туманы. При грозах порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. Предстоящей ночью в области будет плюс 10-15, в горах и низинах – на пять градусов прохладнее, днем в среду – плюс 25-30 градусов. В Челябинске этой ночью 11-13 выше нуля, завтра днем – 26-28, небольшие кратковременные дожди, грозы, не исключен град.

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