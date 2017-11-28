ВНИМАНИЕ. Предупреждение о смоге в Челябинске продлено до вечера 29 ноября
Предупреждение о загрязнении воздуха промышленными выбросами и автомобильными выхлопами в Челябинске продлено еще на сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального ЦГМС, неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, сохранятся до семи часов вечера среды, 29 ноября.
«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что появление смога обусловлено слабым ветром неблагоприятного направления и температурной инверсией.
Инверсия температуры препятствует вертикальному перемещению воздуха и способствует образованию дымки, смога и тумана.
Напомним, дымовой туман сохраняется в отдельных южноуральских городах с 20, в Челябинске – с 23 ноября.
Специалисты советуют населению сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых помещениях, отказаться от использования личного транспорта, придерживаться режима питания с ограничением соли и жирной пищи. Горожанам, страдающим бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, строго выполнять назначения лечащих врачей.