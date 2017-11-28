ВНИМАНИЕ. Предупреждение о смоге в Челябинске продлено до вечера 29 ноября

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о загрязнении воздуха промышленными выбросами и автомобильными выхлопами в Челябинске продлено еще на сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального ЦГМС, неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, сохранятся до семи часов вечера среды, 29 ноября.

«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что появление смога обусловлено слабым ветром неблагоприятного направления и температурной инверсией.

Инверсия температуры препятствует вертикальному перемещению воздуха и способствует образованию дымки, смога и тумана.

Напомним, дымовой туман сохраняется в отдельных южноуральских городах с 20, в Челябинске – с 23 ноября.

Специалисты советуют населению сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых помещениях, отказаться от использования личного транспорта, придерживаться режима питания с ограничением соли и жирной пищи. Горожанам, страдающим бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, строго выполнять назначения лечащих врачей.