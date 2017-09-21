Православные южноуральцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Православные христиане Челябинской области 21 сентября празднуют рождение Девы Марии – на Руси этот день также известен как Оспожинки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе Назарете. Ее родителями были праведные Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. У супругов не было детей, но даже достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию.

В один из праздников Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным из-за отсутствия детей. Мужчина ушел в пустыню и со слезами молился Господу о даровании детей. Анна, узнав о том, что произошло в храме, горько плакала и молилась. Вскоре Архангел Гавриил принес будущим родителям радостную весть: молитвы услышаны, и у них родится дочь Мария, которая принесет спасение всему человечеству.

Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в четвертом веке. На Руси он получил названия Малая Пречистая, Оспожинки и Осенины. В этот день также отмечался и праздник урожая. Женщины выходили к воде с хлебом. Затем разламывали каравай на куски по количеству собравшихся и кормили им скотину. На Оспожники молодая хозяйка должна была приготовить вкусный обед и подарить родителям круглые пироги. В этот день продолжалась уборка лука, на пасеках готовили к зимовке пчел. По народным приметам, если погода 21 сентября теплая, то и осень будет такой же.