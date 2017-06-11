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Агентство новостей Доступ 1 11 июня 2017 года, 10:26

Православные России 11 июня чествуют икону от вражды и гнева


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 11 июня, православные верующие отмечают Воскресенье всех святых и праздник в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На иконе «Умягчение злых сердец», которую иногда еще называют «Симоновым проречением» или «Семистрельной», символически изображено пророчество святого Симеона Богоприимца, произнесенное им в Иерусалимском храме в день Сретения Господня: «И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2634-35).

На этой иконе Богоматерь изображается с семью воткнутыми в сердце мечами: по три справа и слева и один внизу. Число семь символизирует полноту горя, печали и сердечной боли, испытанных Богородицей в ее земной жизни. Но страдает она теперь не от того, что видит муки Сына, распятого на кресте, ее душу пронзают острые стрелы наших грехов – семь главных греховных страстей человека.

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» замироточила в 1999 году и до сих пор источает миро. Святыня объездила практически весь мир. Образ известен своими чудесными свойствами. К нему обращаются люди с тяжелыми болезнями, а также просят у святыни защиты во время войн и конфликтов. Считается, что молитва перед иконой «Умягчение злых сердец» помогает улучшить неблагополучные отношения в семье, между родственниками, супругами, а также родителями и детьми. Икона защищает от чужой нетерпимости и от собственного гнева и раздражения.

Напомним, икону привозили в Челябинскую область в ноябре 2015 года.

Кроме того, в первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) православная церковь вспоминает все множество святых, «которые просияли и которым надлежит просиять благодатью Святого Духа во всем мире от Адама и до Второго Пришествия Христова». В этот день церковь напоминает о том, что святость – это не удел отдельных личностей, а цель жизни каждого христианина.

Также 11 июня католики и лютеране празднуют День Святой Троицы.

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Теги: рпц, религия, новости челябинска, православные праздники
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