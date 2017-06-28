Пожарные Урала и Поволжья показали мастерство в штурме башни и эстафете

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту – показать свое мастерство прибыли 300 участников из девяти субъектов Урала и Поволжья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участие принимают спортсмены из Башкортостана, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Каждая сборная включает мужчин и женщин, юношей и девушек (три возрастные группы).

Сегодня, 28 июня, стартовали первые испытания. На стадионе «Метар-спорт» состоялись забеги по штурмовой лестнице среди всех участников и пожарная эстафета среди юношей и девушек, а также церемония открытия мероприятия.

На следующий день зрители увидят преодоление 100-метровой полосы с препятствиями среди всех участников и пожарную эстафету в исполнении мужских коллективов.

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Заключительный день будет посвящен боевому развертыванию среди мужчин, юношей и девушек. После этого судейской коллегии предстоит подвести окончательные итоги соревнований в личном и командном зачетах.