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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 17:40

Пожарные Урала и Поволжья показали мастерство в штурме башни и эстафете


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту – показать свое мастерство прибыли 300 участников из девяти субъектов Урала и Поволжья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участие принимают спортсмены из Башкортостана, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Каждая сборная включает мужчин и женщин, юношей и девушек (три возрастные группы).

Сегодня, 28 июня, стартовали первые испытания. На стадионе «Метар-спорт» состоялись забеги по штурмовой лестнице среди всех участников и пожарная эстафета среди юношей и девушек, а также церемония открытия мероприятия.

На следующий день зрители увидят преодоление 100-метровой полосы с препятствиями среди всех участников и пожарную эстафету в исполнении мужских коллективов.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

Заключительный день будет посвящен боевому развертыванию среди мужчин, юношей и девушек. После этого судейской коллегии предстоит подвести окончательные итоги соревнований в личном и командном зачетах.

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Теги: мчс, соревнования, новости челябинска
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