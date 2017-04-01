ВАЖНО. Повышение пенсий с 1 апреля 2017 – кому и насколько

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 апреля 2017 года в России повышаются страховые и социальные пенсии – первые вырастут на 0,38%, вторые – на 1,5%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Увеличение страховых пенсий для всех неработающих пенсионеров предусмотрено федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Эта дополнительная индексация связана с разницей между прогнозной и фактической инфляцией по итогам 2016 года – прогноз оказался выше факта именно на 0,38%. С 1 февраля страховую пенсию проиндексировали на уровень фактической инфляции – 5,4%, но в бюджете Пенсионного фонда был заложен именно прогнозный показатель – 5,8%.

Расходы на это повышение составят около 14 млрд рублей. Среднегодовой размер пенсии по старости с учетом обоих увеличений (февральского и апрельского) в 2017 году составит 13 649 рублей.

Повышение социальных пенсий будет произведено в соответствии с постановлением правительства РФ. Его размер – 1,5% – обусловлен ростом прожиточного минимума пенсионера в 2016 году (8 081 рубль против 7 965 рублей в 2015 году).

Таким образом, с 1 апреля 2017 года вырастут пенсии у 3,9 млн человек: военных, проходивших службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, надбавки к пенсии за выслугу космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава.

Средний размер социальной пенсии вырастет на 129 рублей – до 8 тыс. 774 рублей. Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших службу по призыву, увеличится на 181 рубль – до 12 тыс. 343 рублей, пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличатся на 155 рублей – до 10 тыс. 462 рублей. Средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению инвалидов вследствие военной травмы и участников ВОВ, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 206 и 200 рублей.