ВНИМАНИЕ. Порывистый ветер прогнозируют синоптики в Челябинской области 22 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 22 февраля, в Челябинской области сохранится ветреная погода с осадками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местный Гидрометцентр.

В предстоящие сутки в регионе местами пройдет небольшой снег, в горах возможны слабые метели, на дорогах – гололедица, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, отдельные порывы до 17-22. Ночью будет минус 2-7, завтра днем – до плюс четырех градусов.

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Как следует из трехдневного прогноза, плюсовые температуры в дневное время сохранятся до 24 февраля.

Средняя температура воздуха в феврале в Челябинской области составляет минус 14-16 градусов. В теплые годы она повышается до минус 5-7, в холодные – опускается до минус 22-25 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха при оттепели составляет плюс 3-9 градусов, в Челябинске – 8 выше нуля, минимум при установлении морозов – 41-48.