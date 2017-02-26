Порывистый ветер и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области 27 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предстоящей ночью и завтра днем в Челябинской области ожидаются снегопады – от небольших до умеренных, слабые метели, на дорогах – гололедица, в горах – сильная, не исключено налипание мокрого снега на провода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на понедельник в регионе будет минус 5-10, на юге – около двух градусов. Днем 27 февраля прогнозируется минус 1-6, в низинах – до девяти градусов на фоне южного или северо-западного ветра с отдельными порывами до 13-18 метров в секунду.

Из-за снегопадов и гололедицы в отдельных районах возможны, в частности, ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП.