Понедельник порадует челябинцев плюсовой температурой без осадков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Синоптики обещают, что в понедельник, 6 марта, погода порадует челябинцев плюсовыми температурами – однако ночью ожидаются заморозки до минус 12 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На территории Челябинской области ночью и днем 6 марта ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы, слабая изморозь, на дорогах – гололедица.

Термометры покажут днем от минус двух до плюс трех градусов, в горах – до семи тепла. Ночные температуры будут существенно ниже от 9 до 14 градусов ниже нуля, в горах – до минус 4. Ветер ожидается юго-западный 2-7 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.

В Челябинске ночью и днем 6 марта будет переменная облачность, без осадков. Ночью похолодает до 10-12 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут 1-3 тепла. Ветер прогнозируется юго-западный 2-7 м/с.