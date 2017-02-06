Полиция задержала уборщиков-нелегалов в супермаркете «Лента» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске полиция задержала 11 нелегалов в супермаркете «Лента» – они занимались уборкой помещений магазина, не имея необходимых документов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Организация, оказывающая услуги уборки в супермаркете, расположенном в ТРК «Алмаз», привлекла 11 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих постановку на миграционный учет, и патентов на осуществление трудовой деятельности.

После проверки в отношении шести человек за отсутствие патента на осуществление трудовой деятельности вынесены постановления о возбуждении дел по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ; в отношении двоих – по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания). Кроме того, в отношении одного решается вопрос о выдворении за пределы территории РФ в судебном порядке.

Также прокуратура устанавливает работодателя, выясняются обстоятельства привлечения иностранцев к трудовой деятельности.

Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии разрешения на работу либо патента влечет административную ответственность по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ. Неуведомление в трехдневный срок уполномоченного органа по вопросам миграции о заключении с иностранным работником трудового договора либо гражданско-правового договора влечет ответственность по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ.