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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 08:52

ВНИМАНИЕ. Полиция раздаст 1 млн рублей челябинцам, сдавшим оружие


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На проведение мероприятия «Оружие-2017» в Челябинске выделено более 1 млн рублей – желающим избавиться от нелегального арсенала гарантируют денежное вознаграждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

С 26 июня по 1 ноября на территории Челябинска в целях профилактики преступлений и правонарушений с оружием, боеприпасами и взрывчатыми материалами стартует мероприятие «Оружие-2017». На проведение акции выделено более миллиона рублей.

Для того чтобы сдать незарегистрированное оружие, граждане могут обратиться с заявлением в районный отдел полиции по месту жительства либо на прием граждан в участковый пункт полиции.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Гражданину при сдаче незаконно хранящегося у него оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в рамках ПМ «Оружие-2017» необходимо:

1. Подать заявление в любой территориальный Отдел полиции. Заявление подается в 2 экземплярах:
- 1-й экземпляр (оригинал) остается в территориальном органе внутренних дел
- 2-й экземпляр (оригинал) с отметкой о регистрации остается у гражданина, сдавшего оружие.

2. Сдать оружие и/или боеприпасы и получить в отделе полиции корешок квитанции на сданное оружие и/или боеприпасы.

3. Заполнить заявления о выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранившегося у него оружия.

4. Заполнить бланк с реквизитами получателя денежных средств и Памятку.

5. Указанные документы вместе с заявлением о сдаче оружия (2-й экземпляр), корешком квитанции о принятом оружии и боеприпасах, копией паспорта гражданин предоставляет в отдел лицензионно-разрешительной работы по Челябинску Росгвардии по Челябинской области по адресу: улица Степана Разина, 6-В.

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Теги: оружие, новости челябинска, полиция челябинска, арсенал
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