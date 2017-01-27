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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 14:05

Полиция поймала 5 водителей за нелегальную езду по Шершням


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске полиция задержала пятерых водителей, которые ехали по льду Шершневского водохранилища – оказалось, что по озеру проложена нелегальная дорога, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС России совместно с представителями ГИБДД и Рыбнадзора провели рейд на льду Шершневского водохранилища.

Около водоема по территории городского бора проходит несанкционированная дорога, хотя движение на этой территории запрещено согласно ПДД. Более того, рядом автолюбители проложили еще одну трассу прямо по льду водохранилища.

За 40 минут стражам порядка и представителям надзорного органа удалось задержать пятерых нарушителей. Автолюбителям выписаны штрафы ГИБДД и Федерального агентства по рыболовству. Нелегальная ледяная трасса была перекрыта.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области

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Теги: гибдд, шершни, нарушение пдд, гу мчс по челябинской области, тонкий лед. новости челябинска
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