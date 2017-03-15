Полиция начала прочесывать ЧМЗ в поисках плачущего ребенка
Полиция начала прочесывать Металлургический район в поисках двери, за которой рыдает ребенок, – видео с надрывным плачем взбудоражило интернет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Девушка не оставила адреса, где расположена данная квартира. К правоохранителям обратился один из неравнодушных граждан, который написал заявление.
«По принятому заявлению начата работа, проверяются все обстоятельства», – сообщили в полиции.
По данным АН «Доступ», все наряды ориентированы на поиски ребенка.