Полиция начала прочесывать ЧМЗ в поисках плачущего ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция начала прочесывать Металлургический район в поисках двери, за которой рыдает ребенок, – видео с надрывным плачем взбудоражило интернет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Девушка не оставила адреса, где расположена данная квартира. К правоохранителям обратился один из неравнодушных граждан, который написал заявление.

«По принятому заявлению начата работа, проверяются все обстоятельства», – сообщили в полиции.

По данным АН «Доступ», все наряды ориентированы на поиски ребенка.