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Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 18:34

Полиция начала прочесывать ЧМЗ в поисках плачущего ребенка


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция начала прочесывать Металлургический район в поисках двери, за которой рыдает ребенок, – видео с надрывным плачем взбудоражило интернет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».  

Девушка не оставила адреса, где расположена данная квартира. К правоохранителям обратился один из неравнодушных граждан, который написал заявление.

«По принятому заявлению начата работа, проверяются все обстоятельства», – сообщили в полиции.

По данным АН «Доступ», все наряды ориентированы на поиски ребенка.

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Теги: чмз, новости челябинска, дети без присмотра
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