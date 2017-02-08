НУЖНА ПОМОЩЬ. Полиция ищет «целительниц», похитивших у пенсионерки 90 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Октябрьском районе (Челябинская область) полиция ищет двух женщин, которые похитили у пенсионерки 90 тыс. рублей, – мошенницы проникли в квартиру пострадавшей под предлогом продажи шали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Жительница села Чудиново 1936 года рождения рассказала, что две незнакомые женщины предложили ей приобрести шаль. Пенсионерка впустила их в дом и угостила чаем. Одна из незнакомок поинтересовалась здоровьем пожилой женщины и предложила полечить пенсионерку. После непродолжительного «лечения» подозреваемые резко ушли. После этого пострадавшая обнаружила пропажу 90 тыс. рублей и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Установлено, что подозреваемые передвигаются на темно-красном Citroen с госномерами 55 региона (Омская область).

Приметы разыскиваемых:



Первая – возраст около 30 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темные. Особые приметы: часть передних зубов – из металла желтого цвета. Куртка серая с меховой оторочкой капюшона.



Вторая – возраст около 30 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза темные. Пуховик черного цвета, шапка вязаная с блестками.

Сотрудники полиции просят граждан, обладающих информацией о разыскиваемых или их местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (351-58) 5-22-76, 5-11-65, 5-14-05 либо в ближайший отдел полиции.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области