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Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 17:57

Полиция Снежинска накрыла нарколабораторию и изъяла более 500 граммов конопли


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) полиция обнаружила нарколабораторию – изъято более 500 граммов каннабиса и всевозможные приспособления для выращивания конопли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Установлено, что 33-летний житель Снежинска незаконно хранил в съемной квартире по улице Победы 535 граммов каннабиса, 33 грамма гашиша, части растений весом более 62 граммов, а также выращивал пять кустов конопли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Также изъяты оборудование для культивирования растений, приспособления для курения, весы и семена. По факту выращивания конопли решается вопрос о возбуждении дела по статье 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Челябинской области

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Теги: борьба с наркотиками, новости снежинска, криминальные новости челябинской области
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