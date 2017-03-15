Полиция: Мать плачущего ребенка на ЧМЗ была в квартире, но крепко спала

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних отдела полиции «Металлургический» в Челябинске встретились с матерью ребенка, видео с которым всплошило интернет-сообщество, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в группе «Подслушано ЧМЗ» сегодня было размещено видео с плачущим за закрытой дверью ребенком. Его автор не указал адрес, где была сделана запись, рассказав, что малыш плачет несколько часов.

«Узнав адрес, сотрудники ИДН посетили семью. Мать рассказала, что вернулась с ночной смены и крепко заснула. По ее словам, она проснулась, когда услышала плач», – рассказали в полиции.

Там уточнили, что семья характеризуется с положительной стороны. С женщиной проведена профилактическая беседа.