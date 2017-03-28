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Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 14:20

Полиция Челябинска задержала водителя, сбившего мать с ребенком


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия после наезда на женщину с пятилетним ребенком в понедельник, 27 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 28 марта, мужчина 1975 года рождения предстанет перед судом за оставление места ДТП. Ранее водитель неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения», – сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции.

Напомним, утром 27 марта напротив дома 36 по улице Хохрякова (Тракторозаводский район) автомобиль ВАЗ-21150 совершил наезд на женщину 1987 года рождения, которая вела по нерегулируемому пешеходному переходу дочь.

Основной удар приняла на себя мать, у которой врачи диагностировали раздробление костей таза и травму головы, – она находится в больнице. Девочка получила травму кисти и после оказания первой медицинской помощи была передана родственникам.

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Теги: дтп на зебре, дтп в челябинске, новости челябинска
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