ВНИМАНИЕ. Полиция Челябинска распространила приметы мужчины, дважды напавшего на женщин с ножом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские Челябинска разыскивают мужчину, подозреваемого в серии нападений в Тракторозаводском районе, – правоохранители подчеркивают: сексуального подтекста в его действиях не было, дело возбуждено по статье «Угроза убийством», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, неизвестный дважды напал на женщин с ножом в районе ЧТЗ. «Ряд СМИ распространил информацию, что в Челябинске появился очередной насильник. Но полицейский Главк этот факт не подтверждает, поскольку в ходе опроса потерпевших установлено, что злоумышленник не проявлял действий сексуального характера. Его целью было завладение личным имуществом женщин», – говорится в официальном сообщении.

По фактам нападений возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица причастного к нападению и его задержанию.

Приметы разыскиваемого: возраст 50-55 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лицо славянской внешности, губы тонкие. Был одет в черную вязаную шапку, коричневую дубленку (куртку), спортивные брюки (трико) темного или серого цвета.

Всех, кто знает что-либо о нападавшем, просят сообщить об этом по телефону 02 либо в ближайший отдел полиции.