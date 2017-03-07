Полицейские, жестоко избившие 2 задержанных в Челябинске, получили реальные сроки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двух полицейских, которые задержали соседей за курение в подъезде и жестоко избили в отделе, приговорили к колонии строгого режима, – бывшие стражи порядка в суде так и не признали свою вину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 7 марта, Ленинский райсуд Челябинска вынес приговор двум полицейским – Алексею Подкорытову и Вячеславу Ибрагимову. В октябре 2015 года последнему не понравилось, что его соседи курили в подъезде. В связи с этим он вызвал сослуживцев, в частности, своего друга Алексея Подкорытова. Полицейские обвинили соседей в распитии спиртного в подъезде и доставили в отдел. Правоохранители жестоко избили мужчину, а девушку ударили по лицу, когда она стала заступаться за молодого человека. Мужчина получил разрыв кишечника, около недели провел в реанимации.

«В момент совершения преступления Подкорытов находился при исполнении своих обязанностей, Ибрагимов – на выходном. После содеянного Подкорытов с целью сокрытия противоправных действий сфальсифицировал протокол об административном правонарушении в отношении потерпевшего и дал ему подписать. Тот после причиненных ударов не мог ознакомиться с бумагой, но все равно ее подписал», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд приговорил Ибрагимова к 5 годам 6 месяцам в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Кроме того, судом в пользу потерпевшего взыскано 300 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Подкорытову назначено наказание в виде 6 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года и штрафом 30 тыс. рублей.