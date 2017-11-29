Полицейские изъяли у двух иностранцев 1,4 кг героина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Тракторозаводском районе Челябинска оперативники задержали двух иностранных граждан по подозрению в сбыте наркотиков – у мужчин изъяли 1,4 кг героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

У задержанных 1986 и 1987 годов рождения полицейские изъяли 350 граммов героина, который они хранили с целью дальнейшего сбыта. Позже по месту проживания мужчин и в тайнике найдено еще более 1 кг наркотиков, приготовленных к продаже. Общая масса изъятого героина составила около 1,4 кг.

Следственным отделом ОП «Тракторозаводский» УМВД по Челябинску возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области