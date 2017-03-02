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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 15:37

Полицейские, избившие 2 задержанных в Челябинске, не стали каяться в суде


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое полицейских, обвиняемых в избиении задержанных и превышении полномочий, не стали каяться перед судом – сегодня стражи порядка должны были выступить с последним словом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 2 марта, в Ленинском районном суде Челябинска двум полицейским – Алексею Подкорытову и Вячеславу Ибрагимову – предоставили право последнего слова перед оглашением приговора. Один страж порядка пояснил, что сообщить собравшимся ему нечего, а второй заявил, что ему не в чем каяться. Оба свою вину не признали, напомним, они обвиняются избиении задержанных и превышении полномочий.

Прокурор попросил суд назначить Подкорытову шесть лет колонии, а Ибрагимову – пять

По данным правозащитной организации «Зона права», 17 октября 2015 года полицейскому Ибрагимову не понравилось, что его сосед Виктор Голунов курил в подъезде. Он вызвал сослуживцев, в частности, своего друга Алексея Подкорытова. Полицейские обвинили Голунова в распитии спиртного в подъезде и вместе с еще одной соседкой доставили в отдел. Правоохранители жестоко избили мужчину, а девушку ударили по лицу, когда она стала заступаться за молодого человека. Голунов около недели провел в реанимации.

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Теги: превышение полномочий, преступления полиции, новости челябинска
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