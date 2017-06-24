Погода на Южном Урале испортится 25 июня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 25 июня, на Южном Урале вновь испортится погода – синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град, усиление ветра при грозах до 17-22 м/с, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В связи с неблагоприятным прогнозом повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП, сообщили в главке МЧС по Челябинской области.

Спасательное ведомство рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий; если шквал застиг на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках, под рекламными щитами или деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре и грозах стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.