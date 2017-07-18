Подозрительный водитель устроил гонки с полицейскими в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске угонщик попытался скрыться от полиции – после непродолжительного преследования лихача заблокировали и поймали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

Около пяти утра 17 июля инспекторы решили остановить автомобиль «Лада», однако водитель проигнорировал требование стражей порядка и увеличил скорость.

Сотрудниками ГИБДД организовали преследование, и в пригороде Челябинска автомобиль был заблокирован экипажами ДПС.

Водителем оказался молодой человек 1992 года рождения, который не смог внятно пояснить, где взял автомобиль. Машина оказалась в угоне и в ближайшее время будет возвращена хозяину.