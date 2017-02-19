ВАЖНО. Подозреваемого в серии нападений на ЧТЗ поймали в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске задержали подозреваемого в серии нападений с ножом на женщин в Тракторозаводском районе – им оказался злостный рецидивист, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

«Благодаря грамотным и слаженным действиям и проведенному комплексу оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Челябинска задержан мужчина 1965 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство», – говорится в сообщении.

Напомним, от действий мужчины пострадали две жительницы района. По фактам нападений возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор. Сотрудники Отдела полиции «Тракторозаводский» ходатайствуют о его аресте.