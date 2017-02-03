Под Троицком изъяли тысячу патронов и пистолет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицком районе (Челябинская область) устанавливается происхождение боевого арсенала, обнаруженного у ранее судимого жителя села Ключевка, – у мужчины было изъято около тысячи патронов и предмет, похожий на пистолет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

«В ходе мероприятий в конце января из частного дома были изъяты предмет, конструктивно схожий с пистолетом и имеющий деревянное основание, 4 патрона калибра и почти тысяча – 5,6-миллиметровых патронов», – говорится в сообщении.

Мужчина 1980 года рождения пояснил, что ящик с патронами нашел в октябре 2015 года в сарае у соседки, после чего спрятал боеприпасы у себя в хозяйственной постройке. Предмет же, похожий на пистолет, мужчина обнаружил в 2008 году, проводя уборку на чердаке своей летней кухни, там же он нашел 4 патрона от мелкокалиберного оружия.

По факту незаконного приобретения и хранения оружия возбуждено уголовное дело. Санкция вменяемой мужчине части 1 статьи 222 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.