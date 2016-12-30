Под Новый год в Кыштыме «распустился» цветок

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Кыштыма украсили город к новогодним праздникам – они не рапортуют о высоченных, пушистых елках, и катках в каждом дворе, зато «хвастаются» настоящим зимним фонтаном с дождем-водопадом и цветком, который в канун главного зимнего праздника «распустился» в микрорайоне Нижний Кыштым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Светящаяся конструкция появилась на круговом движении в районе улиц Интернационала, Возмездия и Чернышевского.

«С просьбой установить такой цветок в Нижнем Кыштыме в администрацию округа обратились местные жители. Каркас, представляющий собой цветок с двенадцатью лепестками, длина которых составляет 4-7 метров, оформили светодиодными гирляндами и дюралайтом», – рассказали в мэрии.

Напомним, в начале декабря здесь отремонтировали струящийся фонтан с тремя чашами и дождем-водопадом, а также установили светящиеся цветы на центральной клумбе города.

Фото Максима Марининова