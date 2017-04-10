Почти 600 граммов «соли» изъяли у наркомана в Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицке (Челябинская область) стражи порядка задержали мужчину и нашли у него почти 600 граммов «синтетики», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники полиции 4 апреля на станции Троицк задержали у железнодорожных путей гражданина 1977 года рождения. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили сверток синтетического наркотика «соль» весом 567 граммов.

Как рассказал злоумышленник, он приобрел наркотик для личного употребления, без цели сбыта. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.