Почти 2 кг синтетических наркотиков нашли у жителя Магнитогорска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) полиция нашла у местного жителя 1,8 кг синтетических наркотиков – сейчас 23-летний парень находится под стражей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Оперативники задержали на улице Жукова 23-летнего молодого человека с 79 свертками, в которых находилось порошкообразное вещество. Выяснилось, что это синтетический наркотик. Позже в квартире злоумышленника было обнаружено еще 1,8 кг «синтетики» различных наименований.

Следственным управлением УМВД России по Магнитогорску возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере).

Суд избрал парню меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области